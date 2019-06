Under 21, che attesa per Italia-Spagna: Dall’Ara sold out

C’è grande attesa in Italia, e soprattutto a Bologna, per gli Europei under 21. La nostra nazionale, guidata da Gigi Di Biagio, esordirà domenica sera al Dall’Ara contro la grande Spagna. Tutto esaurito al Dall’Ara, che conterà 28.310 spettatori. Già quasi sold out anche per le altre partite del girone dell’Italia: al Dall’Ara con la Polonia e al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Belgio.

Grande entusiasmo da Casteldebole, dove è in ritiro la nostra nazionale. “Siamo un grande gruppo, lavoriamo in sintonia. Siamo amici e non pensiamo alle scelte del mister, e questo ci aiuta. Mai come stavolta abbiamo qualità in questa under 21”, spiega Emil Audero. Il portiere della Sampdoria si giocherà il posto da titolare con il collega del Napoli, Alex Meret: “Siamo un gruppo forte e sano, consapevole delle proprie qualità. Sappiamo che la partita con la Spagna sarà già decisiva per il passaggio del turno, perché si qualifica solo la prima di ogni girone e la migliore seconda”.

Fonte: Il Corriere di Bologna