Torna Dijks, scalpita Destro, dubbio Orsolini: le ultime di formazione

Il portale sportivo Sos Fanta aggiorna sulle ultime di formazione in casa Bologna, in vista della sfida di lunedì contro la Lazio.

Il dubbio più grande riguarda Riccardo Orsolini: il numero 7 rossoblù è uscito acciaccato dall’ultima gara, ma in vista di lunedì dovrebbe recuperare e giocare lui e non Edera accanto a Soriano e Sansone. In attacco Palacio è in pole su Destro, che scalpita per partire dall’inizio. Pulgar è certo del posto in mediana, con lui più Dzemaili di Poli. In difesa verso la conferma Mbaye, Danilo e Lyanco, col ritorno di Dijks a sinistra dopo la squalifica al posto di Krejci.