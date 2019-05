Tmw – Roma su Mihajlovic se dovesse saltare Gasperini

E’ Gian Piero Gasperini la prima scelta in casa Roma per sostituire Ranieri.

L’attuale tecnico dell’Atalanta, però, è ancora indeciso sul suo futuro, visto che i bergamaschi sotto la sua guida sono riusciti a raggiungere la Champions League. Per questo motivo la dirigenza giallorossa si sta guardando intorno, sondando nuovi profili nel caso in cui Gasperini decidesse di restare in nerazzurro. Secondo Tmw sono due le alternative a Gasperini: la prima porta il nome di Marco Giampaolo, attualmente alla Sampdoria ma in procinto di lasciare, e la seconda di Sinisa Mihajlovic, il cui futuro a Bologna non è ancora deciso.