Tmw – Possibilità di permanenza di Mihajlovic al Bologna pari all’80%

Il portale sportivo Tuttomercatoweb ha effettuato un focus questa mattina riguardo alle percentuali di permanenza degli attuali tecnici di Serie A sulle proprie panchine.

Cresce la fiducia in Sinisa Mihajlovic: se fino a qualche settimana fa le sue chance di restare sulla panchina del Bologna erano pari al 50%, Tmw spiega come oggi queste siano salite fino all’80%. Scongiurata, o quanto meno sfavorita, quindi, l’ipotesi di un suo saluto prematuro ai felsinei, al momento. In caso di suo addio, l’unico tecnico disponibile alla sua successione, scrive il portale sportivo, sarebbe Leonardo Semplici della Spal.