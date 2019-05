Tmw – Mercato, Bigon affonda un altro tentativo per Lyanco

Difficilissima ma non impossibile la trattativa che vedrebbe Lyanco rimanere al Bologna, dopo la fine del prestito che lo ha fatto tornare al Torino.

Tuttomercatoweb spiega come l’attuale ds del Bologna Riccardo Bigon sia intenzionato ad insistere per raggiungere un accordo con i granata: i rossoblù sarebbero pronti ad offrire una cifra intorno ai 10 milioni di euro, il Torino non sembra particolarmente soddisfatto, ne chiede di più. Il Bologna non si arrende, previsto nei prossimi giorni un nuovo affondo.