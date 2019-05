Tmw – Medie voto: Palacio il migliore, Nagy flop

Il portale sportivo Tmw propone la classifica in casa Bologna dei giocatori per media voto in questa stagione.

Sono solamente 5 gli elementi della rosa prima di Inzaghi e poi di Mihajlovic ad aver raggiunto e superato la soglia della sufficienza. In testa c’è Rodrigo Palacio, con una media di 6,46, davanti a Orsolini, Santander, Poli e Skorupski. Tutti gli altri non ha raggiunto la sufficienza, e il peggiore di tutti è risultato Adam Nagy con una media di 5,46. Discorso a parte per Destro, che ha ottenuto una media da 6 pieno ma è stato considerato “da rivedere” per via dei pochi minuti giocati.