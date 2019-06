Interesse del Bologna per Luca Caldirola, il difensore centrale attualmente in forza al Benevento è stato protagonista di prestazioni sempre in crescendo durante il finale di stagione, tanto da valergli l’interessamento dei rossoblu nei suoi confronti, che avrebbero effettuato un primo sondaggio per il ragazzo.

Sul giocatore ventottenne ex Cesena, Brescia e Werder Brema, ci sarebbero anche Spartak Mosca e Dinamo Mosca.

Lo riporta Tuttomercatoweb.