Stadio – Fategli un monumento

E’ il giorno della celebrazione della salvezza, ma soprattutto del tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio esalta il lavoro del serbo: ‘Fategli un monumento’ è il titolo in prima pagina con la corsa sfrenata di Destro al gol di ieri sera. Mihajlovic conquista all’Olimpico una eroica salvezza, ma non si accontenta ‘Battiamo il Napoli e arriviamo decimi’. Ma aleggia l’ombra del mercato sul tecnico, la curva della Lazio lo acclama, lui è nella lista Juve, anche se ora in pole ci sarebbe Sarri. In prima pagina anche il commento di Alberto Dalla Palma: “Fategli un monumento, e anche bello grande perché salvare il Bologna non era facile. Mihajlovic non solo ci è riuscito, ma ora ci sono anche le condizioni per battere il record in A di Saputo, ovvero i 42 punti di Donadoni’.