Stadio – Doppia operazione, Spinazzola più Duncan

Il Bologna vuole alzare la qualità della rosa e per farlo ha già in mente due nomi importanti.

Il primo è quello di Leonardo Spinazzola, che già a gennaio fu vicino a vestire la maglia rossoblù salvo poi decidere di rimanere alla Juventus. Il secondo è quello di Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo che ha fatto molto bene nell’arco dell’ultima stagione e aggiungerebbe quantità e qualità al centrocampo rossoblù. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club felsineo avrebbe già aperto la trattativa per entrambi.

Non solo, per la panchina c’è grande ottimismo per la permanenza di Sinisa Mihajlovic, anzi le operazioni di mercato su cui starebbe lavorando il Bologna andrebbero proprio in questa direzione. Due club esteri sul serbo, ma la sensazione è che rimarrà. Per Stadio anche Sabatini è già al lavoro con Bigon e Di Vaio.