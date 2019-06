Stadio: Destro prossimo all’addio?

Destro e Bologna, il binomio siglato nel 2015 sembra pronto a vedere la fine della propria storia.

I rossoblu sono pronti a separarsi dal proprio centravanti con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, onde evitare perderlo a zero l’estate prossima. Destro ha espresso più volte il desiderio di voler restare ed aiutare la causa rossoblu, soprattutto visto il feeling speciale trovato con Mihajlovic, la dirgenza non gli ha detto no ma sembra maggiormente propensa a firmare le carte di addio.

Così facendo, la società punterebbe quindi su Santander nella sfida interna tra goleador, con il centravanti ascolano pronto ad essere ceduto in Premier League, unica reale meta gradita al giocatore. Non c’è ancora nessuna trattativa in ballo, ma la direzione pare tracciata.

Mattia Destro lascerebbe Bologna dopo 100 presenze in maglia rossoblu e 29 gol segnati.