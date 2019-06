Stadio: Adjapong e non solo

Sembra alzarsi sempre più la possibilità di vedere Adjapong cambiare casacca durante questa estate. Sul giovane del Sassuolo, il Bologna sembra sempre più pronto ad affondare la propria offerta. Attualmente i dirigienti rossoblu non hanno fretta di affrondare il colpo, ma c’è tutto il tempo e la probabilità di portare ad un lieto fine la trattiva.

Secondo Stadio però l’azzurrino non sarebbe l’unico nome che il Bologna starebbe monitorando al momento. I rossoblu infatti oltre al terzino dell’Under 21 starebbero ancora seguendo le piste che portano a Zapata, che si svincolerà dal Milan, e a Tomiyasu, difensore giapponese del Sint-Truden in Belgio, per rinforzare il proprio reparto arretrato.