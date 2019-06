Sky Sport – Mihajlovic in città per il rinnovo

Finalmente tutto è pronto per l’annuncio della firma di Mihajlovic sul rinnovo col Bologna. Sky Sport fa sapere che il mister serbo a ore si troverà in città per mettere la firma sul contratto.

L’allenatore ex Torino e Milan firmerà un triennale a circa 2 milioni di euro a stagione.

Secondo Sky, il ds Bigon avrebbe svolto un ruolo determinante nel raggiungimento di un accordo col tecnico, il rapporto tra i due sarebbe molto forte, con la società che ha promesso a Sinisa un mercato da protagonista.