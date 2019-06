Serie A, anche il Bologna vota contro la Super Champions

Il calcio sta cambiando, sia in Italia che in Europa. L’UEFA e l’ECA hanno infatti appena proposto una riforma che rivoluzionerebbe il format dell’attuale Champions League. I massimi campionati europei non hanno però neanche preso in considerazione l’idea: come Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, anche la Serie A ha votato quasi interamente contro. Ecco, quasi. Tra le squadre che hanno votato, solo la Juventus si è dichiarata favorevole. A sorpresa, si sono astenute le big Milan, Inter, Roma e Fiorentina.

Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, invece, tutte le altre formazioni del massimo campionato italiano hanno votato contro la Super Champions, nell’ottica di una Superlega tra i top club nel 2024. Anche il Bologna quindi si è dichiarato a sfavore della proposta di riforma delle competizioni europee.