Saputo: “Investirò per un Bfc competitivo”

Non si è sbilanciato troppo sul futuro, rimandando tutto alla conferenza di lunedì, ma Joey Saputo ha lasciato intendere l’idea di investire la prossima stagione per un Bologna più competitivo. Le sue parole a Sky.

“Come ho detto, non voglio vivere un’altra stagione così – ha ammesso Saputo – Siamo partiti male ma poi il campionato è stato raddrizzato da gennaio in avanti. Il futuro? Sarò più preciso lunedì davanti alla stampa ma l’intenzione è investire per avere un Bologna competitivo”.