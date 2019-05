Saputo ad alcuni tifosi: “Un anno così non lo voglio più vedere”

Joey Saputo è in città con la famiglia, prima della partita passeggiata in centro con moglie a fianco e primi contatti con i tifosi. Le domande sono le stesse ‘Resta Sinisa?’, ‘Il Bologna alzerà l’asticella?’.

Gazzetta ha colto alcune frasi pronunciate dal presidente tra un selfie e un caffè, e sono chiare: “Di sicuro un anno così, fatto di grandi paure, non lo voglio più vedere”. Si sbilancia dunque Saputo che in estate dovrebbe dare il via ad un nuovo piano sportivo per rendere il Bologna stabilmente da parte sinistra. Domani ci sarà un maxi vertice a Casteldebole per delineare il futuro, Mihajlovic e nuovi ingressi in dirigenza i punti all’ordine del giorno, poi lunedì la conferenza stampa. Sul secondo punto, Sabatini dovrebbe entrare come supervisore dell’area tecnica occupandosi sia di Impact che di Bologna. Per quanto riguarda le possibile operazioni di mercato, si pensa a Simone Verdi se uno tra Palacio e Orsolini non dovesse rimanere.