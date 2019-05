Sansone nemmeno in panchina contro la Lazio: la situazione

Ha sorpreso tutti la scelta di Sinisa Mihajlovic di non schierare Nicola Sansone dal 1′, ma non si è trattato di scelta tecnica.

L’esterno d’attacco si è fermato a poche ore dal match e il Bologna ha preferito non rischiare: ha seguito i compagni dalla tribuna. Come svelato da Sky Sport, per lui un affaticamento muscolare al polpaccio che verrà valutato nelle prossime ore in vista dell’ultimo turno di campionato contro il Napoli. In caso di forfait possibile conferma per Mattia Destro.