Sansone e Soriano verranno riscattati, Lyanco operazione difficile

Parole importanti anche sul mercato pronunciate oggi da Joey Saputo, che ha parlato questa mattina in conferenza stampa.

Sansone e Soriano verranno riscattati, il primo è obbligatorio mentre per il secondo il chairman ha comunicato che il club eserciterà l’opzione. Molto più difficile l’operazione Lyanco: il difensore era in rossoblù in prestito secco, quasi impossibile che il Bologna faccia un’offerta per acquistarlo. Infine c’è il caso Orsolini: Fenucci ha dichiarato che la società cercherà un compromesso con la Juventus per poterlo trattenere.