Rizzoli sugli arbitri: “Annata positiva, ma dobbiamo migliorare”

Giudizio positivo sull’annata arbitrale per il designatore Nicola Rizzoli. Sia in termine di lavoro arbitrale che di Var, Rizzoli si è detto soddisfatto della stagione pur consapevole che tanti aspetti andranno migliorati.

“Dobbiamo migliorare tanto, questo è sicuro, ma l’annata la valuto positivamente – ha affermato a Firenze dal palco della Hall of fame – Questo è stato un anno di esperienza importante in cui sono state prese decisioni difficili in un campionato difficile. La Serie A è estremamente probante e abbiamo portato la nave in porto. Il Var? Stiamo creando un percorso con Aia e Lega con l’idea di essere più chiari e trasparenti possibile. Uno dei nostri obiettivi è anche quelli di riuscire a comunicare meglio per avere un dialogo costruttivo e credibile”.