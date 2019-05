Emerge un retroscena di mercato per quanto riguarda Riccardo Orsolini. Infatti, stando a quanto riporta Sky Sport, il Milan e la Roma erano pronti a formulare un’offerta alla Juventus per acquistare l’esterno classe 1997 in vista della prossima stagione.

L’accordo tra bianconeri e felsinei ha interrotto le trattative.