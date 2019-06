Repubblica – Si lavora al rinnovo di Orsolini

Dopo aver finalmente sistemato la situazione allenatore, il Bologna comincia a lavorare sulla propria rosa.

Tra le questioni in cima alla lista c’è sicuramente il rinnovo di contratto di Riccardo Orsolini, i rossoblu hanno riscattato il giocatore per 15 milioni di euro dalla Juventus dopo aver raggiunto un gentlemen’s agreement, un accordo informale, per il prossimo biennio proprio con la formazione bianconera.

Orsolini attualmente guadagna 500 mila euro, quasi certo, secondo Repubblica, che la cifra venga ritoccata sensibilmente al rialzo, naturale conseguenza della crescita esponenziale del giocatore. Le due parti sembrano avere tutti gli interessi di trovare un accordo il prima possibile.