Repubblica – Se parte Mihajlovic contatti con Giampaolo e Di Francesco

E’ ancora incerto il futuro di Sinisa Mihajlovic, attualmente seduto sulla panchina del Bologna.

Il tecnico serbo, che ha conquistato la salvezza matematica lunedì, incontrerà domani il presidente rossoblù Joey Saputo, con cui parlerà delle sue idee sul futuro. Il club farà di tutto per trattenere Mihajlovic, ma nel caso in cui dovesse partire si sta già sondando qualche altro profilo: come spiega l’edizione odierna di Repubblica, infatti, i rossoblù starebbero per avviare i contatti per Marco Giampaolo, attualmente alla Sampdoria, e Eusebio Di Francesco, esonerato dalla Roma ma ancora sotto contratto con i giallorossi.