Repubblica – Saputo e Sinisa, cauto ottimismo per ripartire

Ieri c’è stato il fatidico incontro tra Sinisa Mihajlovic e Joey Saputo.

Una riunione durata un’ora circa e terminata alle 17. Il tecnico serbo ha dichiarato che è andato “tutto bene”, notizia che fa sperare i tifosi rossoblù riguardo una sua possibile permanenza anche la prossima stagione. Come riporta La Repubblica di oggi, sorridente anche il presidente felsineo, che ha affermato: “Se dice che è andata bene, allora significa che è andata benissimo, ma non è questo il momento per parlarne”. Il chairman canadese terrà la conferenza stampa di fine stagione questa mattina alle ore 11 allo stadio Dall’Ara, ma difficilmente ci saranno già oggi risposte sul futuro dell’allenatore.