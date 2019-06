Repubblica – Oltre tre ore di summit per convincere Mihajlovic

La Repubblica edizione di Bologna in edicola oggi scrive del vertice societario, durato oltre tre ore, andato in scena ieri pomeriggio alla presenza dei dirigenti rossoblù e di Sinisa Mihajlovic.

Sarebbe stato trovato un accordo di massima per convincere il tecnico serbo a restare a Bologna, da limare ancora gli ultimi dettagli contrattuali prima dell’annuncio ufficiale. Durante l’incontro sono stati trattati più temi, molto cari all’allenatore: oltre all’accordo per il rinnovo si è parlato anche di calciomercato, della conferma di alcuni calciatori e degli obiettivi per le prossime stagioni. Una volta rassicurato su tutti i fronti, Sinisa si sarebbe convinto ad accettare la proposta felsinea. Filtra ottimismo anche da parte dei dirigenti.