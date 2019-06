Repubblica – Mihajlovic alla firma, presto l’annuncio

Secondo Repubblica potrebbe arrivare a ore l’annuncio del trovato accordo tra il Bologna ed il tecnico serbo. Mihajlovic infatti, salvo ripensamenti dell’ultimo secondo, dovrebbe a breve firmare nuovamente per i rossoblu.

Si defilano le due formazioni capitoline, con la Lazio che ha confermato in via ufficiale la permanenza di Simone aInzaghi sulla propria panchina, mentre la Roma che aveva messo Mihajlovic in cima alla lista dei propri desideri per il post Ranieri, virerà probabilmente su Fonseca o De Zerbi.

A Casteldebole si attende anche l’annuncio della firma di Walter Sabatini prevista invece per giovedì.