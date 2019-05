Repubblica – Il punto che vale una stagione

Il Bologna giocherà questa sera contro la Lazio, con il vantaggio di sapere già il destino delle altre formazioni in lotta per la salvezza.

I rossoblù hanno assistito alla terza vittoria consecutiva dell’Empoli e alla seconda consecutiva dell’Udinese, che hanno fatto schizzare la quota salvezza a 41 punti. I felsinei ne hanno 40, per cui un punto oggi significherebbe mettere in cassaforte l’obiettivo e andare con la testa già in vacanza a 90 minuti dalla fine del campionato. Il rischio arriverebbe nel caso in cui si tagliasse il traguardo finale con 40 punti, perdendo quindi sia oggi che con il Napoli settimana prossima. Se l’Empoli e il Genoa vincessero l’ultima partita, infatti, tutte chiuderebbero a quota 40; per la classifica avulsa, il Bfc sarebbe spacciato a causa degli scontri diretti. Lo riporta La Repubblica.