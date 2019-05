Repubblica – Il Bologna stinge i tempi per Sinisa

Sinisa Mihajlovic è concentrato sul secondo obiettivo che la squadra si è imposta: il decimo posto in classifica.

Il tecnico serbo non vuole che la squadra molli fino all’ultimo secondo di questo campionato, e solo dopo si parlerà del futuro. Come riporta La Repubblica di oggi, Saputo ha già fissato la cena di fine anno Al Campione, assieme a Miha, i dirigenti, lo staff e i giocatori. Una serata per celebrare tutti assieme una salvezza pazzesca, prima di immergersi nei pensieri di ciò che sarà da lunedì mattina in poi. L’impressione è che entro una decina di giorni il futuro dell’allenatore verrà chiarito definitivamente.