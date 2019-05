Repubblica – Ecco Saputo, Sinisa lo aspetta

Joey Saputo arriverà quest’oggi a Bologna.

Il presidente del club sarà allo stadio questo sabato, quando il Bfc affronterà nell’ultima gara di campionato il Napoli. L’obiettivo più importante del viaggio del canadese resta però quello di convincere Sinisa Mihajlovic a rimanere sotto le Due Torri anche la prossima stagione. I contatti e le discussioni ci saranno sicuramente per provare a costruire con il tecnico serbo un progetto a medio-lungo termine, capace di portare i rossoblù in Europa. Trattenere l’allenatore non sarà impresa semplice, poichè progetti importanti e piani ambiziosi potrebbero non bastare di fronte all’offerta di ingaggio di un grande club. Lo riporta La Repubblica.