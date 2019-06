Ravanelli: “Con Mihajlovic e Sabatini, Bologna super”

Fabrizio Ravanelli ex centravanti di tante squadre tra cui Juventus e Lazio, intervistato da il Resto del Carlino, parla di Sinisa Mihajlovic con cui ha condiviso lo spogliatoio biancoceleste, tra l’altro vincendo in un solo anno Scudetto e Coppa Italia: “Sinisa sembra burbero, in realtà è una persona molto buona, sempre pronto a fare gruppo e molto educato. Ha sempre avuto tanta umiltà e voglia di lavorare, la sua personalità deriva dalla sua storia, sa benissimo da dove viene e non se lo dimentica.”

Continuando poi sulla salvezza conquistata dal serbo coi rossoblu: “Prima del suo arrivo si capiva che qualcosa non andasse, la squadra era arrendevole e non tirava mai, una squadra brutta da vedere. Il Bologna non era una squadra da retrocessione, Miha ha dato la spinta giusta ai ragazzi.”