Igor Tudor sarà l’allenatore dell’Udinese anche nella stagione 2019/2020.

Come riporta TuttoMercatoWeb, il tecnico croato ha parlato con la società friulana ottenendo la fiducia per proseguire assieme il percorso di crescita. Tudor è subentrato a Davide Nicola durante il mese di marzo, riuscendo a condurre in porto la missione salvezza del club.