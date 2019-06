Offese e insulti razziali.

Sono queste le scritte che sono comparse in giro per Roma nella notte tra giovedì e venerdì. Sinisa Mihajlovic è stato accostato alla panchina dei giallorossi e una parte dei tifosi non è per niente felice di ciò. Come riporta Il Resto del Carlino, una delle scritte comparse recita “Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa”. La firma è di Pedayn, gruppo di tifosi della Curva Sud.