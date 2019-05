Qui Lazio, Inzaghi: “Vogliamo finire il campionato al meglio. Sarà una gara difficile”

Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha presentato ai microfoni di Lazio Style Channel la sfida di domani contro il Bologna:

“In questi ultimi giorni – dice il tecnico – abbiamo celebrato la vittoria della Coppa Italia con tifosi e famiglia. Mancano, però, ancora due partite importanti da giocare, vogliamo finire campionato al meglio. Domani sarà una gara difficile.”

Sulla formazione che scenderà in campo afferma: “Domani Guerrieri sarà titolare in porta, è un ragazzo serio e se lo merita. Per il resto ho ancora qualche dubbio di formazione.”