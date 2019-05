Qui Lazio, contro il Bologna probabile l’esordio di Guerrieri

La partita di domani tra Lazio e Bologna potrebbe essere molto speciale per Guido Guerrieri.

Il portiere classe 1996 dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, con Simone Inzaghi che è pronto a dargli fiducia per permettergli di esordire in Serie A all’età di 23 anni. Il resto della formazione sarà tutto da verificare. Alcuni dei titolari potrebbero restare in panchina per dare spazio a qualche seconda linea, considerando la vittoria ottenuta in Coppa Italia pochi giorni fa e la qualificazione già matematica all’Europa League della prossima stagione. Lo riporta TuttoMercatoWeb.