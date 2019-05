Qui Casteldebole, out solo Mattiello

Non ci sono particolari defezioni per Sinisa Mihajlovic in vista di Roma.

Sotto la pioggia il Bologna si è allenato in seduta mattutina a Casteldebole, out il solo Federico Mattiello che ha svolto terapie per il suo problema muscolare. Per quanto riguarda la formazione, da valutare alcune scelte. Dijks dovrebbe rientrare a sinistra con Lyanco e Danilo centrali e Mbaye a destra. In mediana ballottaggio Poli-Dzemaili come compagno di reparto di Pulgar, mentre davanti da valutare l’acciacco muscolare rimediato da Orsolini contro il Parma. Potrebbe toccare a Edera a destra.