Oggi la squadra rossoblù ha ripreso ad allenarsi in vista dell’ultima gara stagionale contro il Napoli. Come riporta il sito ufficiale del club:

“A due giorni dal termine della stagione, la squadra è tornata sul campo per preparare #BFCNapoli: seduta atletica e partitella a campo ridotto per i ragazzi di Mihajlovic. Differenziato per Andrea Poli e Nicola Sansone, terapie per Federico Mattiello.”