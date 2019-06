Primavera: ecco com’è andata l’amichevole con la Nazionale

“Trasferta a Coverciano per la Primavera di mister Emanuele Troise che oggi pomeriggio è scesa sul campo del Centro Tecnico Federale FIGC per una partita di allenamento con la Nazionale. Un emozionante finale di stagione per i Rossoblù che si sono confrontati con gli Azzurri di Roberto Mancini, impegnati nella preparazione delle sfide contro Grecia e Bosnia valide per le qualificazione agli Europei. Al termine della partitella, giocata in tre tempi da quarantacinque minuti ciascuno, i Rossoblu hanno ricevuto i complimenti di Mancini per l’impegno e l’atteggiamento con cui sono scesi in campo.”