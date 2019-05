Poli: “Mihajlovic determinante, lo abbiamo seguito sin dal primo giorno”

“Abbiamo fatto una grande cavalcata, ci siamo messi a disposizione del mister che ha messo grande determinazione per cambiare qualche idea tattica. Noi lo abbiamo seguito fin dal primo giorno e una settimana dopo abbiamo vinto a San Siro. È stato un finale di stagione esaltante, è stato bravo e coraggioso il tecnico a venire al Bologna e aiutarci a salvare il club. In pochi avrebbero accettato un incarico del genere. Noi siamo un gruppo che ha sempre messo tutto in campo, anche quando non venivano i risultati ci ha sempre creduto e ha sempre lottato. Abbiamo sistemato delle cose, abbiamo giocato con più consapevolezza delle nostre qualità. Siamo una squadra importante, forte che avrebbe meritato di più nel girone d’andata”.

Scheda 1 di 3