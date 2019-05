Per l’attacco spunta l’idea Caicedo

Detto che sicuramente Falcinelli più uno tra Destro e Santander dovrebbe lasciare il Bologna, i rossoblù stanno già lavorando per un colpo in entrata.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’ultima idea porta il nome di Felipe Caicedo. L’attaccante dell’Ecuador, attualmente in forza alla Lazio, è in scadenza di contratto per la prossima stagione e visto che la sua titolarità è in dubbio starebbe pensando di lasciare i biancocelesti in questa sessione di mercato. Caicedo ha offerte anche da Cina e Arabia Saudita, ma non esclude a priori anche l’eventuale proposta del Bologna.