Pecci: “Il no di Verdi al Napoli? Ci avrei scommesso”

“Ci avrei scommesso che sarebbe rimasto. A Napoli avrebbe aumentato il valore della rosa, che rappresenta il vero gap con la Juve. Ma non avrebbe giocato, o al massimo avrebbe rilevato Callejon. A Bologna è protagonista e sta bene, le sue perplessità sono legittime”, lo ha affermato l’ex rossoblù Eraldo Pecci. Il Napoli però offriva anche uno stipendio irrinunciabile: “A Bologna non fa mica una vitaccia”, continua Pecci che fece il percorso inverso rispetto a quello che avrebbe potuto fare Verdi, passando dal Napoli di Maradona al Bologna in B: “Feci quella scelta per motivazioni non calcistiche, altrimenti non mi sarei mai mosso. La vita è così, decidi e poi vai. I se e i ma, dicono nelle Marche, sono il paradiso dei coglioni”

da Repubblica – Bologna