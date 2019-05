Pastorello sul futuro di Miha: “Più probabile la Roma della Lazio”

Federico Pastorello, agente che ha portato Sinisa Mihajlovic al Bologna, ha parlato a cittaceleste.it del futuro del tecnico serbo. Queste le sue dichiarazioni:

“Sinisa alla Lazio? Non credo sia una pista da seguire – afferma Pastorello -, la società biancoceleste non sta cercando un allenatore, e non ci sono stati contatti. La Roma? Vedremo, i giallorossi stanno cercando un allenatore…”.