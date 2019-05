Palacio: “Da febbraio in avanti abbiamo giocato bene. Futuro? Parlerò col club”

Tra i grandi artefici della salvezza e della vittoria di oggi Rodrigo Palacio, autore dell’assist dell’1-0 di Santander e in generale di una stagione incredibile. El trenza ha parlato a Sky a fine partita, lasciando intendere la possibilità di poter restare a Bologna:

“Non so cosa sia scattato, abbiamo giocato un bel calcio e la salvezza è meritata – ha affermato – Rimarrò? Non lo so, devo parlare con la società, vediamo se si trova un accordo. Il gol in casa? Mi è mancato ma a me non intessa, l’importante è che la squadra vinca. Ringrazio i compagni per l’aiuto che mi danno sempre. Mihajlovic cosa farà? La decisione è sua, ha fatto molto bene e speriamo che per il bene del Bologna possa restare”.