Palacio al terzo posto nella Top 100 della Serie A 2018/19

Sale sul podio Rodrigo Palacio, nella speciale classifica stilata da Tmw con i migliori 100 giocatori per media voto della Serie A 2018-19.

Solo Cristiano Ronaldo e Quagliarella hanno fatto meglio di lui: solo tre gol segnati dal Trenza, che però ha fornito una continuità di prestazioni in termini di qualità davvero notevole visti i 37 anni che si porta sul groppone. Una media del 6,46, terza posizione per lui davanti a giocatori del calibro di Zapata, Piatek, Milik e Koulibaly. Una soddisfazione importante per l’argentino, che sta ancora riflettendo sul da farsi per il futuro.