Orsolini e il Bologna avrebbero intrattenuto, in questi giorni di avvicinamento all’Europeo Under 21, rapporti costanti per lavorare al rinnovo di contratto del giocatore.

Le trattative, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, sarebbero andate a buon fine e sarebbe pronta la fumata bianca, col giovane che rinnoverebbe fino al 2023 per circa un milione di euro netto a stagione.