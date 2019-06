Orsolini-Bologna: ancora distanza sull’ingaggio

Il Bologna ha da tempo trovato l’accordo con la Juventus per il riscatto di Riccardo Orsolini sulla base di 15 milioni di euro ma ci sarebbe ancora distanza tra la società e il giocatore per l’ingaggio.

Secondo il sito tuttojuve.com infatti, ancora non sarebbe stata trovata l’intesa tra gli agenti del calciatore e il club felsineo per quanto riguarda la retribuzione del numero sette rossoblù. Il Bologna avrebbe proposto un nuovo contratto fino al 2023 da un milione e mezzo a stagione. Tuttavia non dovrebbe esserci il rischio di una rottura e nel giro di poche settimane dovrebbe risolversi tutto.