Oggi incontro Lotito-Inzaghi: in caso di addio Mihajlovic prima scelta

Il Messaggero in edicola oggi spiega come nella giornata odierna ci sarà un incontro tra il presidente della Lazio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi.

La notizia riguarda da vicino il Bologna perché, in caso di addio del tecnico attualmente in biancoceleste, Lotito sarebbe pronto a lanciarsi su Sinisa Mihajlovic come prima scelta. Il tecnico serbo attualmente è sotto contratto con il Bologna, ma una chiamata dalla squadra biancoceleste, a cui lui è molto legato, potrebbe fargli prendere una strada diversa rispetto a quella rossoblù in vista della prossima stagione.