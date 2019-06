Nuovo contratto Pulgar: aumenta la clausola rescissoria

Stando a quanto riporta TMW, il Bologna durante la prossima settimana dovrebbe incontrarsi con l’agente di Erick Pulgar, Fernando Felicevich, per discutere il rinnovo del contratto del centrocampista cileno.

L’allenatore Sinisa Mihajlovic ha posto come conditio sine qua non per la sua permanenza in rossoblù il rinnovo del mediano. I dirigenti felsinei, quindi, si sono subito mossi e avrebbero intenzione di allungare il contratto di Pulgar fino al 2023, aumentando la clausola rescissoria dai 12 milioni di euro attuali a 25.