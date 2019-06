Mossini: “Con Miha e Sabatini il Bologna partirà con progetti e ambizioni diverse”

Il giornalista del Corriere di Bologna Alessandro Mossini, durante la trasmissione Sportoday, ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Sinisa Mihajlovic. Queste le sue dichiarazioni:

“In questo momento tutto lascia pensare che il Bologna, Mihajlovic e Sabatini siano ad un passo dagli annunci ufficiali. Con Sabatini responsabile dell’area tecnica e Mihajlovic allenatore allora significa che il Bologna partirà con progetti e ambizioni diverse. Il tecnico serbo potrebbe accettare il rinnovo proprio per questo motivo, vuole provare a lottare per le posizioni importanti, sopra il decimo posto. Ripeto, se Miha dovesse restare a Bologna sarebbe la garanzia migliore in vista della prossima stagione.”