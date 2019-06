Mondiale Under 20 – Italia: The show must go on

Nonostante l’amarezza dovuta alla controversa sconfitta in semifinale contro l’Ucraina, l’Italia di mister Nicolato deve guardare avanti. La competizione continua e si devono raccogliere le forze rimaste per conquistare il terzo gradino del podio, che sarà messo in palio nella partita di stasera alle 20.30 contro l’Ecuador già sconfitto 1-0 con non poche difficoltà nella fase a gironi.

L’eliminazione in semifinale però non ha causato solo strascichi emotivi, sono ben tre infatti i giocatori che non potranno partecipare alla prossima partita: Bellanova, Frattesi e Scamacca. Impossibile anche non citare Andrea Pinamonti, subito infortunatosi una volta giunto nel ritiro dell’Under 21. Italia in campo con il 3-5-2, ma formazione per forza di cose rimaneggiata, troveranno spazio i giocatori meno impiegati nel corso della competizione, sicuramente carichi per la possibilità di sfruttare questa vetrina internazionale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.