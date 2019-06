Moggi: “Mihajlovic? Credo abbia detto sì al Bologna, poi magari…”

Ai microfoni di Tmw Luciano Moggi, in passato ex direttore sportivo della Roma, ha parlato del tema allenatori in casa giallorossa, toccando anche il punto Mihajlovic.

Questo il suo commento: “Se ci sono stati due rifiuti, prima di Conte e poi di Gasperini, qualcosa vuol dire. La Roma dice di aver lottato per la Champions ma quella è stata una lotta tra squadre che perdevano meno. Ora comunque, in questa situazione, tutti gli allenatori hanno timore ad andare alla Roma. Mihajlovic? Mi sembra che Sinisa abbia detto sì al Bologna, poi magari può cambiare idea e accettare la Roma: tutto può succedere. Petrachi di sicuro lo stima”.