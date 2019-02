Minotti: “All’Udinese potrebbe andare bene anche un pareggio”

Lorenzo Minotti, ex difensore vice campione del mondo nel 1994, ha parlato del prossimo match tra Udinese e Bologna rilasciando una lunga intervista sull’edizione odierna del Messaggero Veneto.

Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da tuttoudinese.it: “L’Udinese ha l’occasione di dare un brutto colpo al Bologna – dice il commentatore Sky – e poi ricordiamoci che è attesa da un calendario difficilissimo a marzo. Anche non perdere potrebbe andare bene.” E sui pochi gol segnati da entrambe le squadre afferma: “Nessuna delle due formazioni ha trovato il giocatore ispirato per una stagione da doppia cifra. Ma avere un bomber in squadra non significa automaticamente salvezza.Vedi ad esempio Caputo e Petagna, hanno segnato più di dieci gol a testa ma Empoli e Spal sono lì nella mischia.”