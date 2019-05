Mihajovic: “E’ un capolavoro dei ragazzi. Futuro? Domani vediamo”

Prima vittoria con il Napoli per Mihajlovic, sette vittorie consecutive in casa e decimo posto vicino: il capolavoro compiuto da febbraio ha trovato la sua ciliegina sulla torta. Ora il futuro, ma il serbo non si è sbottonato prima dell’incontro con il presidente di domani anche se ha svelato un piccolo retroscena su Joey Saputo. Le parole di Sinisa a Sky:

“Prendere una squadra a fine gennaio con piede e mezzo in Serie B e salvarsi alla penultima giornata con sette vittorie consecutive in casa credo sia una capolavoro – ha ammesso – Il merito è dei ragazzi, tutto loro. Io ho solo dato coraggio alzando l’intensità degli allenamenti e la prima vittoria a Milano ci ha aiutato tanto. Poi il gruppo è cresciuto ed è stato fatto un ottima lavoro sulla resilienza”